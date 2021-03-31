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Александр Братчиков оценил качество ремонта дороги на Аллейной в Пскове

Качество ремонта дороги на улице Аллейной в Пскове оценил глава администрации города Александр Братчиков. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, местные жители показали ему проблемные места непосредственно во время движения по участку.

Одна женщина из окна указала на поврежденный бордюр. «‎Сделаем», - ответил ей глава администрации города.

Во время прогулки он достал телефон и сфотографировал припаркованный в зеленой зоне «Мерседес». Снимок отправится в контрольное управление.

Внимание подрядчика обратили на имеющиеся недочеты.