АвтоМир / Дороги

На двух улицах Пскова перекрыли движение автотранспорта с 1 апреля

Движение для автотранспорта на Октябрьском проспекте от улицы Некрасова до Октябрьской площади перекрыли с 1 по 30 апреля. Объезд возможен по улицам Некрасова, Советской, Карла Маркса. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области со ссылкой на администрацию города Пскова.

Также с 1 апреля по 25 августа перекрыто движение на улице Леона Поземского от улицы Набат до улицы Ипподромной. Объезд предусмотрен по улицам Ипподромной, Труда, проспекту Энтузиастов.

Псковичей просят заранее планировать свое время и маршрут.