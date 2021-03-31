На двух улицах Пскова перекрыли движение автотранспорта с 1 апреля

Движение для автотранспорта на Октябрьском проспекте от улицы Некрасова до Октябрьской площади перекрыли с 1 по 30 апреля. Объезд возможен по улицам Некрасова, Советской, Карла Маркса. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области со ссылкой на администрацию города Пскова.
Также с 1 апреля по 25 августа перекрыто движение на улице Леона Поземского от улицы Набат до улицы Ипподромной. Объезд предусмотрен по улицам Ипподромной, Труда, проспекту Энтузиастов.
Псковичей просят заранее планировать свое время и маршрут.