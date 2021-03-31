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Ремонт улицы Бастионной начался в Пскове

Ремонт улицы Бастионной стартовал в Пскове. Работы начались с демонтажа старого бордюрного камня и выравнивания грунта для пешеходной дорожки вдоль завода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Фото здесь и далее: Дворконтроль

В рамках контракта планируют: установку и демонтаж временных дорожных знаков, фрезерование существующего покрытия проезжей части на глубину до 5 см, асфальтирование дороги, установку бортового камня, демонтаж и укладку плит покрытия, замену комплектов колодцев на новые чугунные, срезку и планировку зеленой зоны, посев газонов, разметку проезжей части термопластиком.

Работы выполняет подрядчик - компания «СпецТрансСервис». Цена контракта составляет 13 млн 600 тысяч рублей. Ремонт планируют закончить до 1 июля. В связи с этим введено ограничение движения транспорта только в одну сторону: от вокзала до улицы Гагарина.

Добавим, ремонт проходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,