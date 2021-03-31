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АвтоМир / Дороги

В порховской деревне Гора заменят водопропускную трубу под полотном трассы на Остров

01.04.2021 17:51|ПсковКомментариев: 0

В порховской деревне Гора дорожники заменят 13-метровую водопропускную трубу под полотном трассы Нестрино – Остров. О планируемых работах спикеру областного Собрания Александру Котову сообщил в ответ на запрос председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Ёлкин. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе регионального парламента.

18 марта в ходе приема граждан местный житель Юрий Алексеев пожаловался председателю Собрания на подтопление своего участка из-за проблемы с водопропускной трубой. По мнению порховича, причина может быть как в неточном монтаже сооружения, так и в обычном засоре. Пенсионер рассказал, что обратился к представителям обслуживающей организации, но получил отказ. По информации собеседника Юрия Алексеева, финансирование ремонтных работ не предусмотрено.

Борис Ёлкин ответил Александру Котову, что необходимые работы всё-таки будут выполнены в 2021 году. Старую водопропускную трубу заменят на гофрированную металлическую диаметром 1 метр и длиной 13 метров.  Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству также сообщил, что в 2020 году в деревне Гора уже ремонтировали трубу диаметром 0,8 метра с заменой разрушенных звеньев и оголовков и трубу на съезде с дороги.

Теги: #псковское областное собрание #Порховский район #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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