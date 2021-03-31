Дорожную разметку в Пскове полностью обновят до 16 августа

Разметку на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Пскове полностью обновят до 16 августа. Такая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
На выполнение работ по нанесению дорожной разметки планируется направить 35 млн 819 тысяч 605 рублей из городского бюджета.
До 9 мая должны нанести разметку на следующих дорогах:
- дорога на кладбище Орлецы;
- площадь железнодорожного вокзала;
- Иркутский переулок;
- Крестовское шоссе (от улицы 2-й Рельсовой до улицы Германа);
- улица Кузнецкая (от площади Победы до улицы Индустриальной);
- улица Ленина;
- улица Леона Поземского (от улицы Ипподромной до границы города Пскова);
- улица Некрасова;
- улица Николая Васильева;
- Октябрьский проспект (от улицы Вокзальной до улицы Свердлова);
- улица Профсоюзная;
- улица Пушкина (от улицы Ленина до улицы Карла Маркса);
- Рижский проспект ( от улицы Юбилейной до границы города), включая велодорожки;
- улица Свердлова;
- улица Советская (от Октябрьской площади до улицы Вокзальной);
- улица Советской Армии;
- улица 128-й Стрелковой дивизии;
- мост имени 50-летия Октября через реку Великую.
С 10 мая по 16 июля разметку обновят на следующих дорогах:
- улица Алмазная;
- улица Балтийская (Завеличье);
- улица Воеводы Шуйского;
- улица Вокзальная;
- улица Вокзальная (проезд от дома 17 до онкобольницы);
- улица Гагарина (от Бастионной до Яна Фабрициуса);
- улица Германа;
- улица Герцена;
- улица Георгиевская;
- улица Гоголя
- улица Гражданская (от улицы Льва Толстого до улицы Спортивной);
- улица Детская;
- улица 3ападная;
- улица 3вездная (от улицы Труда до улицы Юности);
- улица Ижорского батальона (от улицы Чудской до дома № 61);
- улица Инженерная (от улицы Труда до улицы Юности);
- улица Ипподромная;
- улица 23 Июля, школа №18;
- улица Калинина;
- улица Карбышева;
- улица Карла Маркса;
- улица Кузбасской дивизии (от улицы Юбилейной до Восточного проезда);
- улица Коммунальная, включая велодорожки;
- улица Олега Кошевого;
- улица Красноармейская;
- улица Красных просвещенцев;
- улица Льва Толстого;
- улица Майора Достовалова;
- улица Максима Горького;
- улица Генерала Маргелова
- улица Народная;
- улица Пароменская, школа №14;
- улица Петровская (от улицы Коммунальной до улицы Госпитальной);
- улица Розы Люксембург, школа №23;
- улица Рокоссовского (от улицы Коммунальной до улицы Байкова);
- улица Ротная (от улицы Стахановской до улицы Советской);
- улица Труда;
- улица Чудская (велодорожки);
- улица Шестака;
- улица Школьная;
- улица Шоссейная;
- проспект Энтузиастов;
- улица Юбилейная, включая велодорожки;
- улица Юности;
- улица Яна Райниса.
С 17 июля по 16 августа разметку нанесут на следующих дорогах:
- улица Алексея Алехина;
- улица Аллейная;
- улица Байкова, школа №26;
- улица Белинского;
- улица Волкова (от улицы Герцена до улицы Труда);
- Восточный проезд (от улицы Кузбасской дивизии до улицы Коммунальная);
- улица Госпитальная;
- улица Гремячая;
- улица Декабристов;
- улица Железнодорожная;
- Зональное шоссе, школа №17;
- улица Индустриальная (от улицы Инженерной до улицы Литейной);
- улица Киселева (от улицы Коммунальной до Рижского проспекта);
- улица Конная;
- Красноармейская набережная;
- улица Красных партизан;
- улица Литейная;
- улица Малясова;
- улица Металлистов (от Плехановского посада до Октябрьского проспекта; от улицы Яна Фабрициуса до улицы Советской);
- улица Молодова;
- улица Милицейская;
- улица Новгородская, школа №17;
- улица Первомайская;
- улица Печорская, школа №24;
- улица Плехановский посад;
- улица Пригородная, школа №13;
- улица Рабочая;
- улица Рельсовая;
- Сиреневый бульвар;
- улица Снятная Гора;
- улица Спегальского;
- улица Стахановская;
- проезд Рижский проспект, 49 - улица Кузбасской дивизии, 22;
- проезд Рижский проспект, 31 - улица Коммунальная, 28;
- улица Яна Фабрициуса (от улицы Металлистов до улицы Вокзальной).
Электронный аукцион по определению подрядной организации состоится 15 апреля.
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