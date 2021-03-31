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Участок улицы Бастионной закроют для транспорта до середины июня

Участок улицы Бастионной закроют для движения автотранспорта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова, в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия на улице Бастионной с 9.00 6.04.2021 г. по 15.06.2021 г. закрывается для движения автотранспорта (кроме городских автобусов и спецмашин) участок улицы Бастионной от улицы Вокзальной до улицы Ю. Гагарина.

Псковичам приносят извинения за доставленные неудобства, просят учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.

При движении нужно обращать внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.