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На улице Поземского в Пскове начали ограничивать движение

На улице Поземского в Пскове 5 апреля начали выставлять дорожные знаки, ограничивающие движение на участке реконструкции улицы. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, со стороны улицы Набат частично установлены бетонные блоки и дорожный знак «Движение запрещено».

Со стороны улицы Ипподромной поставлено несколько блоков. Дорожный знак «Движение запрещено» установлен только при движении со стороны улицы Набат.

Светофор на перекрестке Поземского - Ипподромная выключен.

Напомним, на улице Поземского с 1 апреля введено ограничение движения на период реконструкции дороги. Работы ведет ООО «Эгле». Общественный транспорт движется в объезд с 1 апреля.