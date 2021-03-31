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Фотофакт: На улице Юности разбирают тротуарную плитку

На улице Юности, возле 21-го лицея, сегодня разбирают тротуарную плитку. Это плановые работы или кто-то на дачу стройматериалы вывозит?

Алексей

Как сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий, работы проводятся в рамках гарантийных обязательств подрядной организации «Стройсистема». Устраняются дефекты покрытия пешеходной дорожки.

При наступлении благоприятных погодных условий будут выполнены работы по фрезерованию двух участков дороги. Кроме того, подрядчику необходимо «поправить» один люк.

Напомним, ООО «Стройсистема» вела строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный», в створе улиц Инженерной и Юности, на протяжении 4 лет с перерывами. Движение было открыто в августе 2019 года.