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Ремонт улицы Бастионной в Пскове завершат к 1 июля

Подрядная организация ООО «СпецТрансСервис» приступила к ремонту одного из объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пскове — улице Бастионной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Работа началась с демонтажа старого бортового камня вдоль проезжей части и установки нового. Параллельно проводят работы на тротуарах: снимают старый асфальт, готовят корыта под бордюр, которого раньше там не было. Дорожники делают выемку грунта, затем укладывают щебеночную подушку толщиной 10 см и выполняют устройство бетонного основания под бортовой камень.

Подрядчик также приступил к подготовке основания тротуара и демонтажу старых люков.

А с 6 апреля по 15 июня закрывается для движения автотранспорта (кроме городских автобусов и спецмашин) участок улицы Бастионной от улицы Вокзальной до улицы Гагарина в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Напомним, заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Сумма контракта составляет 13,6 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Сроки исполнения ремонтных работ — 1 июля. Улицу Бастионную отремонтируют от улицы Вокзальной до улицы Заводской. Протяженность участка — 562 метра.