←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Автосервис здорового человека
в МРЭО Живая очередь
Почему нужно менять резину сейчас?
Какой автомобиль надежнее?
да-да уже встаю
вот кто всех дешевле
Правила замены масла
Янушка Сейчас
Обязательно бахнем Но потом
Остановку? Да пусть переносят
Как это? Кольца не будет?
Новые штрафы Для псковичей
Все ограничения движения
Автобус в новый район
ещё Дороги 31.03.2021 09:550 На двух улицах Пскова с 31 марта временно ограничено дорожное движение 05.04.2021 16:010 Ремонт улицы Бастионной в Пскове завершат к 1 июля 05.04.2021 15:450 Фотофакт: На улице Юности разбирают тротуарную плитку 05.04.2021 14:500 На улице Поземского в Пскове начали ограничивать движение 03.04.2021 20:370 Более 100 тыс. кв. метров зеленых зон вдоль дорог ежедневно очищают от мусора в Пскове 03.04.2021 18:470 Участок улицы Бастионной закроют для транспорта до середины июня
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Ремонт улицы Бастионной в Пскове завершат к 1 июля

05.04.2021 16:01|ПсковКомментариев: 0

Подрядная организация ООО «СпецТрансСервис» приступила к ремонту одного из объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пскове — улице Бастионной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Работа началась с демонтажа старого бортового камня вдоль проезжей части и установки нового. Параллельно проводят работы на тротуарах: снимают старый асфальт, готовят корыта под бордюр, которого раньше там не было. Дорожники делают выемку грунта, затем укладывают щебеночную подушку толщиной 10 см и выполняют устройство бетонного основания под бортовой камень.

Подрядчик также приступил к подготовке основания тротуара и демонтажу старых люков.

А с 6 апреля по 15 июня закрывается для движения автотранспорта (кроме городских автобусов и спецмашин) участок улицы Бастионной от улицы Вокзальной до улицы Гагарина в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Напомним, заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Сумма контракта составляет 13,6 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Сроки исполнения ремонтных работ — 1 июля. Улицу Бастионную отремонтируют от улицы Вокзальной до улицы Заводской. Протяженность участка — 562 метра.

Теги: #ремонт дорог #ремонт #улица Бастионная
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Чего вы ждете от новой реформы техосмотра с марта?
В опросе приняло участие 1590 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
05.04.2021, 16:010 Ремонт улицы Бастионной в Пскове завершат к 1 июля 05.04.2021, 15:450 Фотофакт: На улице Юности разбирают тротуарную плитку 05.04.2021, 14:500 На улице Поземского в Пскове начали ограничивать движение 05.04.2021, 11:000 Пьяного тракториста остановили полицейские в Псковском районе
05.04.2021, 10:550 УАЗ опрокинулся в Пустошкинском районе, пострадал пассажир 05.04.2021, 10:370 Два человека пострадали после наезда «Рено» на стойку знака в Плюсском районе 05.04.2021, 08:540 Два человека погибли и пятеро получили травмы в ДТП в Псковской области за неделю 05.04.2021, 07:470 Минтранс готовит закон об ограничении работы в такси судимым за тяжкие преступления
05.04.2021, 06:591 В России тестируют новый способ заставить водителей снижать скорость 03.04.2021, 22:040 135 нарушений при перевозке пассажиров автобусами выявлено в Псковской области с начала года 03.04.2021, 20:370 Более 100 тыс. кв. метров зеленых зон вдоль дорог ежедневно очищают от мусора в Пскове 03.04.2021, 20:221 Эксперты высказались за новый страховой продукт ОСАГО-плюс
03.04.2021, 18:470 Участок улицы Бастионной закроют для транспорта до середины июня 03.04.2021, 17:490 Новый автобус связал Псков с Молдавией 03.04.2021, 14:234 На Октябрьском проспекте Пскова укладывают тротуарную плитку. ФОТО 03.04.2021, 13:385 Фотофакт: Найден самый разбитый двор на Запсковье
03.04.2021, 11:270 63-летний стружанин снова попался пьяным за рулем 03.04.2021, 09:193 Опубликованы фото ДТП в Пустошкинском районе, в котором погибли двое молодых людей 03.04.2021, 02:321 Два человека погибли в ДТП в Пустошкинском районе 02.04.2021, 17:381 Псковская ГИБДД напоминает о порядке предоставления услуг
02.04.2021, 17:173 На дне реки Великой в Пскове пробурят три скважины 02.04.2021, 16:511 Дорожную разметку в Пскове полностью обновят до 16 августа 02.04.2021, 16:211 Сломавшийся грузовик мешает движению на улице Инженерной в Пскове 02.04.2021, 15:290 По просьбе жителей порховских деревень изменят расписание автобуса
02.04.2021, 15:090 Фотофакт: Светофор на Юбилейной в Пскове работает некорректно 02.04.2021, 11:280 ДТП произошло во дворе детской поликлиники на Петровской в Пскове 02.04.2021, 10:010 Псковичи провели утро в автомобильных пробках 01.04.2021, 21:310 Пассажир пострадал в ДТП на перекрестке Труда и Текстильной Пскове
01.04.2021, 20:550 Легковой автомобиль врезался в опору освещения на Запсковье 01.04.2021, 18:070 В МРЭО Пскова и Великих Лук ведут прием в порядке живой очереди 01.04.2021, 17:510 В порховской деревне Гора заменят водопропускную трубу под полотном трассы на Остров 01.04.2021, 17:182 В Пскове начались работы по ремонту улицы Инженерной
01.04.2021, 12:530 В Пскове устраняют неисправности в работе светофора на Юбилейной 01.04.2021, 12:050 «Спецавтохозяйство» ведет уборку улиц в Великих Луках. ФОТО 01.04.2021, 11:450 Пьяного водителя мопеда остановили полицейские в Куньинском районе 01.04.2021, 11:391 Ремонт улицы Бастионной начался в Пскове
01.04.2021, 09:330 На двух улицах Пскова перекрыли движение автотранспорта с 1 апреля 01.04.2021, 07:270 Правила сдачи экзамена на водительские права изменились в России с 1 апреля 31.03.2021, 21:170 Веб-камера зафиксировала утреннее ДТП с участием военной техники в Пскове. ВИДЕО 31.03.2021, 18:530 Почему стоит обратиться в «Автотим Псков» для ремонта автомобиля «Шкода»?
31.03.2021, 17:460 Псковские операторы техосмотра могут проконсультироваться с ГИБДД по электронной почте 31.03.2021, 17:342 Новая «Шкода Октавия» меняет представление об идеальном автомобиле. ВИДЕООБЗОР 31.03.2021, 17:182 В районах Псковской области создадут рабочие группы по безопасности на дорогах 31.03.2021, 15:570 Межрайонные штрафстоянки могут появиться в Псковской области
31.03.2021, 14:470 Псковский суд отказал в оплате лечения пострадавшей в ДТП коровы 31.03.2021, 13:481 В Псковской области разработали механизм борьбы с лжезаказными перевозками 31.03.2021, 10:490 Жительница Дедовичского района помогла полиции остановить нетрезвого водителя 31.03.2021, 10:460 Водитель «Мицубиси» не уступил дорогу колонне военных машин в Пскове
31.03.2021, 10:322 Александр Братчиков оценил качество ремонта дороги на Аллейной в Пскове 31.03.2021, 10:080 Недостатки ремонта улицы Школьной в Пскове устранят в мае 31.03.2021, 09:550 На двух улицах Пскова с 31 марта временно ограничено дорожное движение 31.03.2021, 09:540 Два автомобиля столкнулись на улице Труда в Пскове
31.03.2021, 09:451 Весенняя очистка дорог, тротуаров и остановок проводится в Пскове 30.03.2021, 19:140 Подписан двухгодичный контракт на освещение региональной дороги в Опочке 30.03.2021, 14:240 Почти 210 млн рублей направят на реконструкцию дороги в Великолукском районе 30.03.2021, 14:110 Пакетные полумеры
30.03.2021, 10:111 В Пскове отменено одностороннее движение на участке улицы Гоголя 29.03.2021, 23:000 Пскович отправится в колонию за вождение в нетрезвом виде 29.03.2021, 22:547 Михаил Ведерников о ремонте псковских дорог: Халтура не пройдет! 29.03.2021, 18:251 Более 4 километров Пушкиногорского шоссе приведут в порядок по нацпроекту
29.03.2021, 17:490 Фотофакт: «Не поженилось». Вторая серия 29.03.2021, 17:174 Псковский блогер сделал замечание водителю и снял видео своего избиения 29.03.2021, 17:000 Состояние гарантийных дорог в Пскове проверили активисты 29.03.2021, 14:200 Псковская полиция призывает родителей оградить детей от вождения мопедов
29.03.2021, 12:440 По факту резонансного ДТП в Островском районе возбудили уголовное дело 29.03.2021, 12:075 К качеству новой плитки на улице Яна Фабрициуса в Пскове появились претензии 29.03.2021, 11:302 Псковичи жалуются на состояние дороги на улице Льва Толстого 29.03.2021, 11:200 Названы претензии к качеству реконструкции перекрестка Инженерная - Индустриальная в Пскове
29.03.2021, 10:430 Нетрезвому водителю из Себежа грозит уголовная ответственность 29.03.2021, 10:010 «Лада Гранта» врезалась в дерево в Себежском районе 29.03.2021, 09:342 Более 2000 нарушений пресекла псковская ГИБДД за неделю 28.03.2021, 15:553 Опубликованы фото и видео с места смертельного ДТП под Островом
28.03.2021, 15:390 На месте трагедии в Островском районе частично открыто движение транспорта 28.03.2021, 14:200 В Островском районе двое детей на мопеде врезались в автомобиль и погибли 27.03.2021, 17:052 Объездную дорогу построят на юго-западной окраине Великих Лук 27.03.2021, 12:030 Два автомобиля столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.