Платные дороги Псковской области могут стать бесплатными в 2100 году

Установлен срок действия платных дорог Псковской области. Это следует из постановления администрации региона от 5 апреля 2021 года №100, опубликованного 8 апреля на сайте нормативных актов.
Документ вносит ряд изменений в постановление администрации области от 27 февраля 2002 года №72 «Об использовании автомобильных дорог общего пользования на платной основе и установлении размера платы за проезд по данным автомобильным дорогам».
В частности, предложение «Утвердить, перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, используемых на платной основе» дополняется словами «до 1 марта 2100 года».
Вносятся изменения в наименования дорог. Кроме того, постановление дополнено новым приложением - характеристиками платных дорог.
4 участка платных дорог в Псковской области действуют с 2002 года при приграничных участках.