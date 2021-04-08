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Ремонт улицы Трохина начался в Пскове

Ремонт улицы Трохина начался в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подрядная организация - ООО «Дорожное строительное монтажное управление» - уже готовится к установке бортового камня вдоль проезжей части. После установки бордюра подрядчик приступит к подготовке основания для тротуара.

В рамках ремонта выполнят фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, а затем уложат выравнивающий и верхний слои проезжей части из современных асфальтобетонных смесей. Кроме того, проведут работы по укреплению обочин, нанесению разметки термопластиком, благоустройству зеленой зоны с посевом зеленых трав.

Ремонт дороги проводится в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Закончить работы планируется в июле. Сумма контракта составляет более 6 млн рублей.