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Псковичам рассказали, куда жаловаться на разбитые грунтовые дороги

В комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области поступает большое количество обращений в связи с состоянием грунтовых дорог на территории региона на фоне весеннего паводка и таяния большого количества осадков, выпавших в зимний период. Об этом сообщил руководитель ведомства Борис Елкин в видеобращении к жителям региона, опубликованном на официальной Instagram-странице комитета.

«Для предотвращения дальнейшего разрушения дорожного покрытия временно введены ограничения по максимальной массе движения транспорта, но все же дороги по-прежнему могут подвергаться деформации и разрушению», - рассказал чиновник.

По его словам, для скорейшего устранения замечаний жителей региона призвали обращаться в Псковавтодор, если дорога федеральная, и в администрацию районов, если дорога муниципальная.

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Напомним, с 22 марта в Псковской области введено весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области. Ожидается, что ограничения продлятся до 20 апреля.