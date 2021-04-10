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Дороги в России планируют сделать высокоскоростными к 2030 году

Основные дороги в России обеспечат инфраструктурой для беспилотников и электротранспорта к 2030 году, а время в пути между основными городами сократится в два и более раза. Это следует из презентации проекта «Агрессивное развитие инфраструктуры», который разрабатывается рамках стратегии социально-экономического развития России до 2030 года.

Главная цель стратегии – «быстрее добираться к близким, на работу и отдых», пишет ТАСС. Для этого необходимо добиться решения трех главных задач: время в пути между соседними столицами регионов на каком-либо виде транспорта не должно превышать четырех часов, между любыми столицами регионов - 12 часов, в крупных городских агломерациях должна быть реализована стратегия 30-минутного города, а время в пути из Москвы в Санкт-Петербург должно быть сокращено с четырех часов до двух часов 15 минут, а из Москвы в Сочи - с 24 часов до 12 часов.

При этом вся опорная сеть дорог должна быть на 100% готова к движению беспилотного и электрического транспорта.

Одни из главных предлагаемых проектом строек - дорожные. До 2030 года планируется построить более 4,8 тыс. км новых автострад.