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Александр Братчиков проверил качество уборки улиц Пскова

В ходе рабочего выезда глава администрации Пскова Александр Братчиков вместе с заместителем начальника управления городского хозяйства Александром Грацким, представителями подрядных организаций ООО «‎СитиИнвестГрупп» и ГБУ ПО «‎Псковавтодор» посетил улицы Шестака, Достовалова, Яна Райниса, Свердлова и Кузнецкую. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава администрации областной столицы высказал замечания по недостаточной очистке лотковых зон на улицах Яна Райниса, Свердлова и Кузнецкой. Он поручил подрядчикам убрать мусор и старые листья до конца недели.

Заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий в свою очередь отметил, что ведется активная подготовка по ремонту городских дорог, не находящихся на гарантийном обслуживании. Устранение повреждений асфальтового покрытия будут производить инъекционным методом.

Вопросы по уборке немуниципальных территорий, принадлежащих министерству обороны РФ, в рамках месячника по благоустройству сейчас обсуждаются с представителями ведомства.

По итогам выезда Александр Братчиков дал удовлетворительную оценку работе подрядчиков по приведению города в нормативный вид после зимы. «Замечания учитываются, но работы еще очень много», - отметил он.