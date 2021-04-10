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Около 1,5 млрд рублей может получить дополнительно Псковская область на ремонт дорог

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил качество и темпы ремонта дорог в регионе, но при этом отметил, что претензионная работа в отношении недобросовестных подрядчиков продолжится. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, своим мнением он поделился сегодня, 14 апреля, на пресс-конференции.

«Мы идем неплохими темпами. Глава комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин сегодня в Минтрансе, надеюсь, привезет хорошие новости», - сказал он.

Губернатор напомнил, что в 2017 году 4,5 млрд рублей было направлено в дорожный фонд, но из-за дефицита бюджета половина денег уходила на социальные нужды.

«Последние два года дорожный фонд составляет около 8-8,5 млн рублей, и все они идут на дороги. В этом году мы вышли на 10,75 млрд рублей на дороги, отремонтировали 355 км. Рассчитываю, что подойдем к 400 или даже уйдем за 400 км», - поделился он.

Михаил Ведерников выразил надежду, что около 1,5 млрд рублей во второй половине года Псковская область получит дополнительно на ремонт дорог. «Ведутся переговоры», - уточнил он.