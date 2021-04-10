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Улицы Алехина и Техническую в Пскове приведут в порядок в 2022 году

Улицы Алехина и Техническую в Пскове приведут в порядок в 2022 году. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков 14 апреля в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам главы администрации, такого количества застройки в Овсище не было никогда и количество жителей сильно выросло. Сейчас завершаются проектные работы по улице Алехина, что позволит привлечь средства и провести новую улицу

«Также мы ведем переговоры с районом по улице Загородной, от которой вообще не уехать, она подходит частично к новому садику. Новые дома новые тоже находятся на Загородной. - рассказал Александр Братчиков. - Сейчас в этом году сделаем проект, в следующем году будем просит деньги, чтобы сделать улицу Алехина и Техническую полноценной как это прописано в генплане».