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Движение на Октябрьском проспекте в Пскове больше перекрывать не планируют

Движение на Октябрьском проспекте в Пскове в ближайшее время перекрывать не планируется. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий.

Фото: сообщество «Убитые дороги Пскова»

Сейчас движение на Октябрьском проспекте открыто. Ранее сообщалось, что участок от улицы Некрасова до Октябрьской площади перекрыт на время ремонта сетей водопровода до 30 апреля. Александр Грацкий уточнил, что сейчас работы продолжаются у «Ракеты», но в полном перекрытии дороги больше нет необходимости.

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В мае на Октябрьском проспекте будут работать сотрудники МП «Псковские тепловые сети». По словам Александра Грацкого, в эти дни возможно ограничение движения по отдельным полосам.

На Октябрьском проспекте сейчас продолжается ремонт дороги.

Добавим, из-за дорожного ремонта движение транспорта сейчас полностью перекрыто на улице Леона Поземского (от Набат до Ипподромной), частично ограничено на улицах Инженерной, Алтаева.