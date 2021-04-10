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АвтоМир / Дороги

Три участка ремонтируют по «дорожному» нацпроекту на трассе Порхов – Успенье

15.04.2021 16:15|ПсковКомментариев: 0

Подрядная организация ООО «ДАФ» ведет дорожные работы на одном из самых крупных объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области 2021 года – трассе Порхов — Успенье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Контракт с управлением автомобильных дорог Псковской области предусматривает обновление покрытия на трех участках в Дедовичском районе общей протяженностью 10,6 км. Ремонтируют дорогу в районе деревни Дубровка и между населенными пунктами Сорокино и Пожеревицы.

В настоящее время полностью расчищена полоса отвода от кустарника и деревьев, выкорчеваны пни, проведено устройство новых водоотводных канав, идет расчистка кюветов и их планировка. Дорожники также выполняют устройство новых посадочных площадок на автобусных остановках и заездных карманов для общественного транспорта. Всего на трех участках обустроят 6 автобусных остановок.

В конце текущей недели подрядчик планирует приступить к фрезерованию изношенного покрытия дороги, а в конце апреля – к асфальтированию. В контракт также входит укрепление обочин, ремонт моста через реку Судома на 50-м км дороги, нанесение разметки термопластиком и другие виды работ.

Восстановление участков трассы должно завершиться до 31 августа. Однако подрядная организация рассчитывает закончить работы ранее указанного срока. Сумма контракта составляет 160,8 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета.

Автомобильная дорога Порхов – Успенье относится к III категории. Имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет от 11 до 12,5 метров, проезжей части – 7 метров, обочин – 2 метра. В 2020 году по нацпроекту восстановлено 1,45 км трассы в городе Порхове.

Теги: #ремонт дорог #Порхов #Комитет по транспорту и дорожному хозяйству
Источник: Псковская Лента Новостей
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