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Депутаты Псковской гордумы обсудили благоустройство округа №3

Состоялся контрольный выезд на территорию избирательного округа №3 депутатов Псковской городской Думы. В нем приняли участие заместитель главы города Сергей Гаврилов, депутат по данному округу Елена Маницкая и представители управления городского хозяйства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Жители дома №39 по Октябрьскому проспекту обратились к депутату с просьбой о содействии в ремонте дворового проезда и обустройстве детской площадки. По поводу дворового проезда представители УГХ пояснили, что придомовая территория размежевана здесь под отмостку, поэтому провести ремонт в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» не представляется возможным. Что касается обустройства детской площадки по этому адресу, то в 2021-м году оно не предусмотрено, но при условии финансирования из муниципального бюджета может быть выполнено.

Также в ходе контрольного выезда в округ №3 обсуждали и прорабатывали вопросы по восстановлению дорожного покрытия и установке детской площадки возле дома №4/2 по улице Рельсовой, по ремонту тротуаров возле Псковского политехнического колледжа, дороги у дома №77г по улице Николая Васильева и восстановлению газона у дома №65а по той же улице.