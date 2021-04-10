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АвтоМир / Дороги

Великолукские волонтеры оценили качество ремонта дворов

15.04.2021 20:50|ПсковКомментариев: 0

Плановый рейд по проверке качества объектов, ремонт которых был выполнен в 2019 - 2020 годах, провели активисты великолукского волонтерского центра «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Участие в рейде приняли заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Константин Максимов, депутат областного Собрания Елена Даньшова, депутат городской Думы Татьяна Фомченкова, общественные советники и представители жильцов.

Начался осмотр дворовых территорий с северного микрорайона, с дома №40 по улице Вокзальной. Затем оценили состояние территорий на улицах Гоголя, 12, Вокзальная, 8 и Гражданская, 20.

«Хочу сказать, что сделано очень много по благоустройству дворовых территорий, тротуаров, укладке бордюрного камня, - сказала Елена Даньшова, комментируя итоги рейда по этому микрорайону. - Дворы поддерживаются в надлежащем состоянии. Практически в каждом дворе сейчас есть либо детская площадка, либо целый игровой комплекс. Есть кое-какие замечания, но они незначительные. Кое-где зафиксирована неровность асфальта, кое-где есть повреждения бордюров от воздействия транспорта. Но в основном работы, которые были запланированы и проведены, выполнены качественно».

В заречной части города осмотрели дворы по улице Рабочей, дом 1, улице Маршала Жукова дом 10/4, улицам Зеленой дом 7 и Корниенко дом 2/5. Татьяна Фомченкова высоко оценила качество ремонта дворов.

«Мы посетили несколько дворов в заречной части нашего города. Хотим отметить качественную работу подрядчика. Жители довольны в том числе и скоростью работ, впечатления позитивные», - пояснила она.

Во дворе по улице Рабочей, дом 1 Татьяна Фомченкова отметила качественное выполнение работ по замене асфальтового покрытия и бордюрного камня. Однако, жители дома обратили внимание участников рейда на необходимость на втором этапе выполнить асфальтирование территории автопарковки, а также отремонтировать въезд на дворовую территорию. Эти работы не вошли в объем прошлого года.

«Считаю, что программу развития комфортной городской среды надо продолжать и в этом году, увеличивать объемы и самое главное - на всех этапах интересоваться мнением наших жителей. Потому что сегодняшние и работы, и проекты, и приемки дворов происходят только с участием общественных советников и других неравнодушных великолучан, – добавила Татьяна Фомченкова.

Теги: #ремонт дорог #Единая Россия #волонтеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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