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В Новоржеве решают вопрос возможности ремонта проблемных участков дорог и тротуаров

Возможности ремонта проблемных участков дорог и тротуаров в Новоржеве обсудил в ходе рабочей встречи с главой городского поселения Оксаной Федоровой и руководителем дорожной организации Юрием Савенковым помощник секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Армен Мнацаканян. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Армена Мнацаканяна «ВКонтакте»

«Самая трудная задача для нас на сегодняшний день – ремонт территории у автовокзала. Ее нынешнее состояние не выдерживает никакой критики. Вопрос сложный технологически: просто переложить асфальт – это значит решить проблему на 1-2 года. Чтобы сделать хорошо и долговечно, требуется водоотведение», - написал Армен Мнацаканян.

Он также отметил, что сейчас с помощью специалистов администрации области и местных властей преодолевают сложности земельно-правовых отношений по этой территории. От этого зависит выделение финансирования и дальнейшее благоустройство.

«Приложу все усилия по линии партии "Единая Россия" и как помощник сенатора, чтобы вопрос как можно скорее и с наибольшей для людей продуктивностью был решен», - заключил помощник секретаря Генсовета партии.