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Комплексная уборка после зимы продолжается на улично-дорожной сети Пскова

ООО «СитиИнвестГрупп» круглосуточно приводит в порядок улично-дорожную сеть в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в дорожной организации, за зиму на проезжей части и пешеходных зонах скопился слой песка, земли и остатков противогололедных материалов.

Уборка производится при помощи специализированной техники — мини-погрузчиков «Бобкэт», а также вручную. Рабочие лопатами сгребают песок с лотковой части дороги и погружают его в спецмашину. Чтобы вывезти весь объем, оставшийся после зимы, за сутки большегруз делает не один рейс. Ежедневно с улиц Запсковья и Завеличья вывозят более 50 кубометров смета.

После такой уборки проезжает техника со щеткой для полной очистки поверхности. Также проводится влажная уборка улиц при помощи поливомоечной машины. Уборочная техника работает и на дорогах, и на пешеходных территориях.

Также по контракту продолжается очистка от мусора территорий, прилегающих к дорожному полотну. Сотрудники компании приводят в порядок остановки, дорожные знаки и информационные стенды.

Каждый день на улицы областного центра выходят десятки единиц уборочной спецтехники. Работы ведутся круглосуточно, но самый большой объем выполняется по ночам, когда дороги свободны.