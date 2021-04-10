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На улице Новгородской в Пскове станет светлее

Работы по устройству сетей наружного освещения выполнят на улице Новгородской в Пскове до конца года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ со ссылкой на управление городского хозяйства администрации города.

В настоящее время между УГХ и подрядной организацией ООО «ПСК «Энергия» заключили муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство наружного освещения по улице Новгородской. Объемы и стоимость выполнения работ по устройству сетей наружного освещения определят после проведения мероприятий по разработке документации.

Ориентировочный срок выполнения монтажных работ - до конца 2021 года.