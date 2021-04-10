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На улице Чудской завершен монтаж бортового камня

Ведутся работы по фрезерованию покрытия на улице Чудской в Пскове. Уже завершен монтаж бортового камня, сообщает движение «Убитые дороги».

Фото: Убитые дороги Пскова

Ремонт на участке от моста им. Александра Невского до улицы Ижорского Батальона ведет ООО «ДорСтройСервис» Срок окончания работ - 31 августа.

Как сообщалось ранее, со следующей недели дорожники планируют приступить к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Для этого будет использована асфальтобетонная смесь типа А16НТ на граните.

Улица Чудская в Пскове относится к дорогам I технической категории, имеет от 4 до 8 полос движения. Ширина проезжей части составляет от 15 до 25,5 метров. Магистраль приводят в порядок на всем ее протяжении - от моста имени Александра Невского до улицы Леона Поземского. Длина ремонтируемого участка составляет 1,59 км.

Контракт на ремонт заключен между управлением городского хозяйства администрации города Пскова и ООО «ДорСтройСервис». Стоимость работ оценивается в 88 млн рублей. Большая их часть направлена из федерального бюджета.