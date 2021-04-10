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Четыре участка федеральных дорог в Псковской области стали безопаснее

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ввело в эксплуатацию новые линии освещения на участках федеральных автомобильных дорог на территории Псковской области. Как сообщила Псковской Ленте Новостей ведущий специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ольга Черухина, работы проведены в рамках программы по повышению безопасности дорожного движения.

Устройство стационарного электрического освещения выполнено на пешеходных переходах, локальных пересечениях и примыканиях, расположенных на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией в Пскове и поселке Погорелка, а также на автобусных остановках в деревнях Репки, на 9-м км дороги А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой, и Ущицы, на М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвией.

Общая протяженность введенных в эксплуатацию линий освещения составляет 1,26 км. Новые линии освещения управляются с помощью автоматизированной системы через единый диспетчерский центр. Специалисты могут регулировать уровень освещенности дороги в зависимости от времени суток. Это позволяет снизить эксплуатационные затраты, оптимизировать потребление электроэнергии, отслеживать возможные поломки в системе освещения в реальном времени. Монтаж новых линий освещения позволяет значительно повысить уровень безопасности на участках федеральной дороги, особенно в темное время суток.