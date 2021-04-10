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Алексей Севастьянов: Мы не можем лишать жителей отдаленных районов комфортной городской среды

Депутат областного Собрания Алексей Севастьянов вместе с жителями Лисьих Горок проинспектировал начавшийся ремонт улицы Трохина в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, с просьбами заасфальтировать разбитую проезжую часть и обустроить тротуар жители городской окраины обращались к властям много лет подряд.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«То, что здесь сейчас ведутся ремонтные работы, я считаю нашей маленькой победой, - сказал Алексей Севастьянов. - Таких улиц, как Трохина, по всей окраине города предостаточно. Понятно, что в первую очередь будут ремонтироваться центральные дороги, по которым перемещаются тысячи людей и машин, а не те, где за день проходит не более ста человек. Эта логика объяснима, но мы не можем лишать людей комфортной городской среды по причине того, что они живут в отдаленных районах».

Подрядчик приступил к ремонтным работам на улице Трохина около двух недель назад. Финансирование город получил из федерального и областного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость ремонта – 6 млн 480 тысяч рублей.

По словам заместителя начальника УГХ администрации Пскова Александра Грацкого, контракт заключен до августа этого года, но, скорее всего, работы завершаться раньше. «Мы видим, что подрядчик активно работает: сейчас устанавливается бортовой камень, уже отфрезерован асфальт, на следующей неделе планируют преступить к укладке выравнивающего слоя и обустройству тротуаров», - отметил специалист.

Алексей Севастьянов попросил местных жителей контролировать все стадии ремонтных работ и в случае возникших нареканий не копить замечания, а сразу ему сигнализировать.

«Очень не хочется, чтобы на этой улице сложилась ситуация, которую, мы, увы, нередко наблюдаем – прошел год-два, и отремонтированная дорога снова нуждается в ремонте. Подрядчик уверяет, что все будет сделано качественно, и у нас нет повода сомневаться, но, как известно, доверяй, но проверяй, дополнительный общественный контроль лишним не будет», - высказал мнение депутат.

Местная жительница Наталья Поликарпова заверила, что граждане будут контролировать качество ремонта. Она напомнила, что на улице были установлены «лежачие полицейские», и попросила после ремонта восстановить искусственные неровности. Также местные жители обратились к депутату с просьбой о замене старых водопроводных сетей – для убедительности Наталья Поликарпова принесла на встречу кусок ржавой трубы.

«У нас с Алексеем Анатольевичем давно налажено сотрудничество. Он нам помог, когда мы ходили по колено в грязи на конечную остановку автобуса – сделал проход от улицы Майской. Помог, когда мы просили детскую площадку – установил. Надеемся, что и с водопроводом вопрос удастся решить», - сказала Наталья Поликарпова.

«Проблема с системой водоснабжения в Лисьих Горках действительно тяжелая, - признал Алексей Севастьянов. – Этих сетей даже в схеме городского водопровода нет, но несмотря на объективные сложности, с чего-то нужно начинать». Депутат заверил, что с администрацией города удалось достигнуть договоренностей, и уже с этого года вопрос начнет поэтапно решаться.