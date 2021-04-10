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Фрезерование проезжей части идет на улице Алтаева в Пскове

Улицу Алтаева в Пскове начали приводить в порядок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, дорожники фрезеруют верхние слои покрытия проезжей части.

По словам представителя подрядной организации ООО «Дорожный отряд» Виктора Рубанникова, этот вид работ продлится на объекте еще 2 дня. Затем начнется разборка бортовых камней, покрытия тротуаров и съездов.

Подрядчик также выполнит устройство двух слоев нового асфальтобетонного покрытия, заменит бортовой камень и люки колодцев с регулировкой по высоте, отремонтирует тротуар. Зеленая зона будет отделена от бортового камня брусчаткой. Участки грунта засеют травой, а в качестве живой изгороди посадят кизильник. Старое пешеходное ограждение демонтируют. Установят новую искусственную дорожную неровность. Разметку нанесут термопластиком.

Напомним, улицу Алтаева ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Изначально объект был включен в план ремонта улично-дорожной сети города Пскова за счет субсидий областного бюджета, однако благодаря экономии средств на торгах, улицу включили в нацпроект. Высвободившиеся средства Дорожного фонда будут направлены на другие городские объекты.

Улица Алтаева – один из социально важных объектов нацпроекта. Эта дорога ведет к отделению Псковской детской городской поликлиники и школе №22. Протяженность улицы составляет 565 м. Стоимость ремонта оценивается в 16,8 млн рублей. Согласно контракту, работы должны завершиться до 30 июля.