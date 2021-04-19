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60 дорожных рабочих ремонтируют Гдовскую трассу

60 дорожных рабочих ремонтируют два участка трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе общей протяженностью более 22 км. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Также задействованы 34 единицы техники: 19 единиц тяжелой спецтехники (экскаваторы колесные и гусеничные, автосамосвалы, фронтальные погрузчики и экскаваторы-погрузчики) и 15 единиц малой механизации (виброплиты, мотопомпы, виброноги, бензопилы).

Дорожники трудятся в две смены: вырубают кустарник и деревья вдоль дороги и измельчают их с помощью мульчера, корчуют пни и вывозят их с объекта. Параллельно проводятся работы по ремонту водопропускных труб. В общей сложности уже отремонтировали 17 искусственных сооружений.

На одном участке объекта также началось фрезерование старого покрытия. Дорожная фреза движется от 100-го километра в сторону Пскова. На этой неделе подрядчик планирует приступить к укладке асфальта на этом отрезке трассы.

Ремонт производит подрядная организация АО «АБЗ-Дорстрой» по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Контракт на ремонт 22,2 км автодороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье заключен с ГБУ ПО «Псковавтодор». В нормативное состояние приведут дорожное покрытие с 86-го по 100-й километр (в районе населенных пунктов Залахтовье, Спицино, Замогилье, Рубцовщина) и на объезде города Гдова со 114-го по 123-й км. Срок исполнения контракта - 14 сентября, однако подрядная организация намерена завершить работы раньше.

Еще один отрезок Гдовской трассы между деревней Заклинье и селом Середка Псковского района длиной 7,3 км «Псковавтодор» приведет в порядок собственными силами. Таким образом, благодаря нацпроекту в этом году обновят 29,5 км дороги. Общая стоимость работ составит около 567 млн рублей. Средства на ремонт выделены из областного бюджета.