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В Пскове объяснили выбор места для строительства временного моста

Строительство временного моста в Пскове от «Шведской горки» к радиозаводу признано приоритетным направлением на время реконструкции Ольгинского моста. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, это озвучил глава администрации города Александр Братчиков по итогам совещания с участием проектной организации, представителей МЧС и комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Вариант возведения временного моста между улицами Профсоюзной и Розы Люксембург имеет сложности из-за строительства кампуса. Вариант временного моста от улицы Детской не подходит из-за узкой проезжей части, пояснили проектировщики.

Александр Братчиков несколько раз во время совещания задавал вопрос о возможности использовать потом временный мост в качестве постоянного. Руководитель проектной организации «СДМ-Проект» Елена Трошкова и председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин ответили, что для этого нужен отдельный проект, хотя временный мост по своим параметрам будет почти как постоянный.

В ходе заседания отмечалось, что реконструкция Ольгинского моста начнется не раньше 2025 года. По словам Бориса Елкина, до окончания строительства моста на Северном обходе денег на второй мост не дадут.