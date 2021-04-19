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Ольгинский мост после реконструкции останется четырехполосным

Ольгинский мост после реконструкции останется четырехполосным. Об этом рассказала директор ООО «СДМ-проект» Елена Трошкова 19 апреля на совещании в администрации Пскова.

Ширина моста - четыре полосы по 3,75 метра. По словам Елена Трошковой, предусмотрены «метровая безопасность с двух сторон», тротуары и велодорожка.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков уточнил, что опоры моста должны быть усилены. Внешний вид моста будет примерно соответствовать нынешнему. Будет расширена проезжая часть. А пешеходные дорожки будут полноценными, отметил глава администрации города.

Во время совещания за основу взято предложение строительства временного объездного моста от Петровской (Комсомольской площади) к Ипподромной.

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Подготовка проекта должна закончиться в конце 2021 года.