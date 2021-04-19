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Реверсивное движение сохранится на участке улицы Чудской на время ремонта

На время ремонта участка улицы Чудской от моста Александра Невского до улицы Ижорского Батальона в Пскове будет сохраняться реверсивное движение. Об этом журналистам сообщил директор подрядной организации «Дорстройсервис» Корюн Аветян.

Сегодня продолжают укладку выравнивающего слоя асфальта на участке от моста до светофора на улице Ижорского Батальона и одновременно заканчивается фрезерование на участке от улицы Ижорского Батальона к мосту.

На следующей неделе планируется фрезерование участка улицы от Ижорского Батальона до улицы Леона Поземского. Движение будет перекрыто полностью, так как там по две полосы в каждую сторону.

На перекрестке улиц Чудской и Ижорского Батальона возможны работы в ночное время.

Сейчас полностью выполнена установка более трех километров бордюрного камня. Фрезерование выполнено на 70%. На участке насчитывается 38 люков, частично они выровнены.

Работы ведутся по графику. Срок сдачи объекта - до 31 августа. Задействовано около десяти единиц техники и пятнадцать рабочих.