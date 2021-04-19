АвтоМир / Дороги

В Пскове нет перекрестков для перехода дороги по диагонали - власти

В администрации Пскова прокомментировали публикацию Псковской Ленты Новостей о неудобных настройках светофоров на двух перекрестках. 20 апреля в редакцию поступил официальный ответ за подписью заместителя главы администрации Пскова Елены Жгут.

В ответе сообщается, что светофоры работают в режиме, согласованном с ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

«Светофорные объекты работают в оптимальном варианте с учетом транспортных и пешеходных потоков. Существующая организация движения на указанных перекрестках не предусматривает движение пешеходов по диагонали в связи с отсутствием дорожной разметки 1.14.3, обозначающей диагональные пешеходные переходы. Внесение изменений в режим работы светофорных объектов на указанных перекрестках нецелесообразно», - говорится в ответе.

«По вопросу работы звукового сопровождения на светофорном объекте на пересечении улицы Юности с улицей Звездной сообщаю, что данная конструкция светофора со встроенным звуковым сигнализатором предусмотрена с учетом соблюдения законодательства в сфере социальной защиты маломобильных групп населения. Превышение уровня шума работы звукового сигнализатора на светофорном объекте по результатам замеров не выявлено. Светофорный объект работает в установленном режиме с 6.00 до 23.00», - сообщила Елена Жгут.

Светофор на улице Юности и Звездной, по словам жителей микрорайона, действительно исправили, больше беспокойства в утреннее время он не доставляет. Светофор перенастроили, теперь зеленый свет для пешеходов включается в вызывном режиме, кнопкой.

«Ответ администрации Пскова по поводу продления времени горения зеленого сигнала для движения пешеходов на перекрестках Коммунальная - Петровская и Звездная - Юности формальный. Включать на перекрестках зеленый сигнал только для пешеходов и запрещать им переходить по диагонали бессмысленно. Это противоречит самой сути идеи, цель которой - безопасность людей», - прокомментировал ответ автоблогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин.

«Если мы говорим, что потоки людей и транспорта не должны пересекаться, давайте доведем эту идею до логического завершения. Пять дополнительных секунд помогут пешеходам завершить переход перекрестка. На транспортной ситуации это никак не скажется. Просто посмотрите на перекресток Рижского проспекта и Петровской, где пешеходам уже подарили больше времени», - предложил автор публикации.