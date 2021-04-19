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Депутат Денис Иванов предложил изменить режим работы светофора на Инженерной

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов выступит с инициативой изменить в пользу пешеходов режим работы светофора на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом депутат сообщил 20 апреля во время встречи с жителями улицы Инженерной.

Вместе с жителями и в компании с заместителем начальника управления городского хозяйства Александром Грацким Денис Иванов прошел по переходу вместе с пожилой женщиной и убедился, что не хватает примерно 10 секунд для пересечения дороги. Очень много обращений поступает на данную тему от жителей.

По словам депутата, возможная альтернатива увеличению времени горения зеленого сигнала для пешеходов – информационные таблички, предупреждающие о том, что кнопку светофора нужно нажимать дважды.

Добавим, после завершения реконструкции перекрестка двух улиц новые светофоры постоянно вызывают вопросы как у автомобилистов, так и у пешеходов.