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Большую парковку устроят на улице Инженерной во время ремонта

Парковку устроят на улице Инженерной возле труб напротив дома №62 во время ремонта дороги. Об этом 20 апреля сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий во время посещения объекта вместе с депутатом городской Думы Денисом Ивановым.

Александр Грацкий сообщил, что власти изыскали возможность организовать парковку на площадке, где нет подземных сетей.

Сейчас на ремонтируемом участке Инженерной от улицы Алтаева до Индустриальной выполнено фрезерование, планируется укладка выравнивающегося слоя асфальта. После этого подрядчик займется ремонтом тротуаров. Хороший асфальт трогать не будут, как уточнил Александр Грацкий. Будет выполнено понижение тротуаров в местах переходов.

Окончание работ по контракту - до 31 августа. По словам Александра Грацкого, судя по взятому подрядчиком темпу, работы будут окончены раньше.

Во время обхода депутат Денис Иванов обратил внимание на стихийно накатанный проезд от дома №62 и предложил благоустроить данную дорогу, раз возникла необходимость в «народной тропе». По словам Александра Грацкого, будет выполнен ремонт примыкания к дороге с этой стороны.