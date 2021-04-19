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После ремонта на дублере улицы Инженерной водителям запретят некоторые маневры

После ремонта изменится схема движения транспорта на перекрестке дублера улицы Инженерной и улицы Алтаева в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий.

При движении по дороге-дублеру со стороны улицы Крупской будет разрешен только поворот направо, в сторону светофора. Движение налево на улицу Алтаева и прямо будет запрещено.

Кроме того, по многочисленным просьбам псковичей будут оборудованы недостающие пешеходные переходы на пересечениях дублера Инженерной с улицами Алтаева и Звездной.