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Убирающих машины на время уборки псковских водителей поблагодарили за понимание

ООО «СитиИнвестГрупп» выражает благодарность псковским водителям за понимание. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, автомобилисты обычно идут навстречу и перепарковывают транспорт, мешающий уборке проезжей части и территорий, прилегающих к дорожному полотну. В частности, 20 апреля производилась уборка лотковой части дорог на улице Текстильной и Сиреневом бульваре.

Подрядчик, ответственный за содержание улично-дорожной сети на Запсковье и Завеличье, круглосуточно приводит в порядок подведомственные территории. При помощи специализированной техники и вручную производится очистка дорог, лотковой части, пешеходных зон. Ведется и влажная уборка, сотрудники компании следят за состоянием остановок, дорожных знаков и информационных стендов.

Самый большой объем работ выполняется по ночам, когда дороги свободны. В это время наибольшую трудность в комплексной очистке территорий представляют автомобили, припаркованные гражданами вдоль дорог. Для информирования жителей о предстоящих работах заблаговременно устанавливаются информационные штендеры, напоминающие автовладельцам о необходимости переставить машины на время уборки. В большинстве случаев псковичи относятся с пониманием и своевременно перемещают свой транспорт, чтобы не препятствовать содержанию городских улиц в чистоте.