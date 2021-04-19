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Общественник заявил о незаконности ремонта на Октябрьском проспекта в Пскове

Представитель движения «Убитые дороги» Николай Мельков заявил, что подрядчик - компания «Дорожный отряд» - не имел права ремонтировать Октябрьский проспект в Пскове. Как он сообщил Псковской Ленте Новостей со ссылкой на данные сайта госзакупок, по закупке №0157300025220000423 заключен договор с ООО «Дорожный отряд».

По данным из Единого реестра членов СРО, данная организация не может исполнять контракты стоимостью выше 60 млн рублей, а контракт на ремонт Октябрьского проспекта заключен на сумму 111 млн. «Получается, данная организация не могла принимать участие в конкурсе», - сделал вывод Николай Мельков.

«Что удивительно, работы, проводимые ООО "Дорожный отряд", проходят с нарушением Федерального закона №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", нарушено движение пешеходов и маломобильных групп населения, не обеспечены безопасные пути движения для выше указанных групп», - продолжил Николай Мельков.

По его предположению, возможное несоответствие организации условиям конкурса и объясняет формальный подход к работам.

По данному факту Николай Мельков обратился в прокуратуру и Псковское УФАС.

В зону ремонта входит участок проспекта от улицы Свердлова до Октябрьской площади, Октябрьская площадь и площадь Ленина с прилегающими участками улиц Советской, Поземского, Воровского на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина вдоль Центра семьи. Подрядчик – ООО «Дорожный отряд». Стоимость работ – около 112 млн рублей. Источник – федеральный и областной бюджет.

«Дорожный отряд» также ремонтирует улицу Инженерную от дома 12 до пересечения с улицей Алтаева и дорогу-дублер, а также улицу Алтаева.