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АвтоМир / Дороги

Улицу Труда в Пскове планируют отремонтировать в 2024 году

22.04.2021 13:35|ПсковКомментариев: 0

Улицу Труда в Пскове планируют отремонтировать в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

Псковичка поинтересовалась, когда начнут ремонтировать дороги Запсковья. «В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" ремонт улицы Труда в городе Пскове запланирован на 2024 год. В рамках ремонта данной улицы будет произведен ремонт проезжей части и тротуаров», - ответил Александр Братчиков.

Кроме того, сити-менеджер напомнил, что улицу Текстильную отремонтировали в 2020 году. «Был произведен ремонт проезжей части и тротуаров», - уточнил он.

«В настоящее время ведется подготовка к проведению аукциона по ремонту улицы Новоселов в городе Пскове и улицы Звездной (на участке от улицы Новоселов до улицы Труда) в городе Пскове. В рамках ремонта данных улиц будет произведен ремонт проезжей части и тротуаров», - добавил Александр Братчиков.

Теги: #ремонт дорог #псков #улица Труда
Источник: Псковская Лента Новостей
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