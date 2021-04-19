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«Псковавтодор» начал укладку верхнего слоя асфальта в деревне Жидилов Бор

Псковский филиал ГБУ ПО «Псковавтодор» приступил к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на дороге в деревню Жидилов Бор Псковского района. Как сообщает сайт организации, работы по ремонту объекта начались в 2020 году, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями устройство финишного слоя асфальта было отложено на весну.

По окончании асфальтовых работ дорожники приступят к укреплению обочин. Всего будет приведено в порядок 3,7 км дороги от трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье до населенного пункта и в самой деревне. В рамках ремонта также обустроена новая автобусная остановка на разворотной площадке в Жидиловом Бору.

Работы проводятся по адресной программе «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».