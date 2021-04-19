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Жителям «Самого разбитого двора на Запсковье» предложили оплатить ремонт самостоятельно

Авторы обращения в ГИБДД про «Самый разбитый двор на Запсковье» получили официальный ответ. Как сообщил Псковской Ленте Новостей автор обращения, в полиции ответили, что заниматься дорогой между домами Труда №59 и Новоселов №48 должны собственники жилья в многоквартирных жилых домах.

«Сообщаю, что из графического материала с отображением земельных участков учтенных в государственном кадастре недвижимости и отображенных в публичной кадастровой карте Псковской области (с официального сайта Росткадастр), установлено, что земельные участки, на которых расположена проезжая часть дворовых проездов домов №50, 52, №48 ул. Новоселов и д. №59 ул. Труда города Пскова поставлены на кадастровый учет и закреплены за собственниками помещений вышеуказанных многоквартирных домов», - говорится в ответе за подписью врио заместителя начальника УМВД России по г. Пскову Алексея Ильина.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Ответственными лицами по содержанию дворового проезда, включая устранение дефектов дорожного покрытия являются собственники помещений многоквартирных домов №50, 52, №48 ул. Новоселов и д. №59 ул. Труда города Пскова и прилегающих домов.

«На основании вышеизложенного решение по обустройству дворового проезда, закрепленного за домами №50, 52, №48 ул. Новоселов и д. №59 ул. Труда города Псков, включая организацию работ по ремонту покрытия проезжей части, принимается на общем собрании собственников помещений путем принятия решения большинства голосов», - сообщили в УМВД России по г. Пскову.

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Добавим, что за время рассмотрения обращения неизвестные «замостили» ямы кирпичом.