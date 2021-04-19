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Участки региональных дорог перекроют в Гдове 2 мая

Участки дорог регионального значения перекроют в Гдове в воскресенье, 2 мая, с 12.00 до 15.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, это связано с необходимостью обеспечить безопасность участников и зрителей легкоатлетического пробега «Гдовская весна – 2021». Соответствующий приказ подписал председатель комитета Борис Елкин.

Для проезда автотранспорта будут временно закрыты:

участок дороги Гдов – Брагино, проходящей по 2-й Слободской улице от пересечения с улицей Колхозной до пересечения с улицей Лазника. Объезд предусмотрен по улицам Новая – Колхозная – Вокзальное шоссе.

участок дороги Гдов – Устье от пересечения с улицей Пограничной до деревни Устье (рыбзавод).

Временное прекращение движение обеспечит администрация Гдовского района.