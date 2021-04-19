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Заключен контракт на освещение автобусных остановок в Псковском районе

ГБУ Псковской области «Псковавтодор» и ООО «СтройКом» заключили контракт на установку элементов освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках, кольцевых и локальных пересечениях и примыканиях на дорогах регионального значения в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Работы проведут в целях повышения безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Уличные фонари установят на автодороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино — Краколье на остановках «Жидилов Бор», «Ладыговщина», «Заклинье», «Верхолино» и на пешеходном переходе у источника возле деревни Елизарово. Освещение также появится на автобусных остановках в деревнях Жидилов Бор, Подборовье-3 и СНТ «Черняковицы».

В срок до 12 августа подрядная организация расчистит площади от кустарника и деревьев, выполнит монтаж опор освещения, электрического кабеля и уличных светильников и проведет пуско-наладочные работы.

Стоимость работ по контракту оценивают в 2,7 млн рублей. Гарантия на выполненные работы составит на опоры ЛЭП 10 лет, кабели, светильники и прочее электрооборудование — 3 года.

Ранее сообщалось, что этот же подрядчик выполнит устройство освещения на остановках и «зебрах» в Себежском и Невельском районах. Еще один контракт на установку элементов освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках в Великолукском районе подписан с компанией ООО «Символстрой».