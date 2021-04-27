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В Пскове начались ремонтные работы на улице Спортивной

Подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» начала ремонт дороги на улице Спортивной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рамках ремонта разберут дорожное полотно, заменят люки, для которых нужно провести регулировку высотного положения, установят новый бортовой камень. После проведут устройство основания из щебня и уложат выравнивающий и верхний слои проезжей части из современных асфальтобетонных смесей. Также будет благоустроена зеленая зона, где посеют газон.

Ремонт дороги проводят за счет средств субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» и софинансирования из местного бюджета.

Всего отремонтируют около 300 метров дороги. Закончить работы планируется в июле. Сумма контракта составляет более 9 млн рублей.