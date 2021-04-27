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Штраф за нарушение правил движения на ж/д переездах увеличили в пять раз

В России с 1 мая вступили в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые, в частности, увеличили до пяти раз штраф за неправильный проезд железнодорожных путей, пишут «Ведомости».

«Федеральным законом, в том числе, усиливается административная ответственность за нарушение правил движения через железнодорожные пути. В частности, устанавливается повышенная административная ответственность в виде административного штрафа в размере 5000 руб., - ранее штраф за такое правонарушение составлял 1000 руб.», - говорится в официальном сообщении МВД.

За проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд при появлении в пределах видимости поезда автовладельцу может грозит лишение водительских прав до шести месяцев, за повторное нарушение - до года.