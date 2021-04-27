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АвтоМир / Дороги

На ремонт улицы Коммунальной в Пскове потратят свыше 230 млн рублей

01.05.2021 19:56|ПсковКомментариев: 6

Администрация Пскова ищет подрядчика для ремонта улицы Коммунальной. Начальная (максимальная) цена контракта - 230 млн 231 тысяча 858 рублей. Средства на ремонт выделяются из бюджета Пскова за счет средств иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального и областного бюджетов, сообщает сообщество «Убитые дороги Пскова».

Ремонт улицы Коммунальной пройдет в два этапа:

  • I этап: участок от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной
  • II этап: участок от улицы Юбилейной до дома №70 по улице Коммунальной, в том числе дублеров.

Подрядчику предстоит отремонтировать шесть участков улицы Коммунальной общей протяженностью более 3,3 км.

Сроки проведения работ по I этапу (от ул. Максима Горького до ул. Юбилейной) с даты подписания контракта до 31 августа 2022 года, по II этапу (от ул. Юбилейной до дома № 70 по ул. Коммунальной, в том числе дублеры) с 1 сентября 2022 года по 30 августа 2023 года.

 
Теги: #ремонт дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
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