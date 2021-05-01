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АвтоМир / Дороги

Участок дороги Порхов - Дно перекроют 6 мая

04.05.2021 10:00|ПсковКомментариев: 0

Участок автомобильной дороги Порхов - Дно перекроют 6 мая в связи с проведением легкоатлетического пробега, посвященного 77-летию освобождения узников концлагеря «Дулаг-100». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Временное прекращение движения транспортных средств введут с 17.30 до 18.30 на участке автомобильной дороги Порхов - Дно от мемориала «Дулаг-100» (км 2+620) до км 4+800.

Временное прекращение движения обеспечивает администрация Порховского района.

Теги: #дороги #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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