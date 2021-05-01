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На пять часов закроют для транспорта площадь Победы в Пскове и окрестные улицы

В среду, 5 мая, с 19:00 до 24:00 в связи с подготовкой праздничных торжеств ко Дню Победы в Пскове будет ограничено движение общественного и личного транспорта на части городских улиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, движение будет закрыто на площади Победы, на улице Кузнецкой от Калинина до Спортивной, на улице Калинина от Кузнецкой до Георгиевской, на улице Свердлова от Калинина до Комсомольского переулка, на улице Я. Фабрициуса от Гражданской до площади Победы, на улице Советской от площади Победы до улицы Некрасова. В качестве объезда определена улица 128-й Стрелковой дивизии.

Движение автобусов по маршрутам №№ 2, 52, 6, 16, 19 от улицы Юбилейной будет осуществляться по улице 128-й Стрелковой дивизии, улице Вокзальной и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Этот же участок будет перекрыт 7 мая с 19:00 до 24:00 и 9 мая с 6:00 до 12:00.

8 мая с 11:00 до 12:00 будет закрыт проезд по улице Юбилейной от улицы Народной до Рижского проспекта, с 15:45 до 17:15 - по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина. Объехать участок можно по улицам Калинина и 128-й Стрелковой дивизии.

Городские автобусы №№ 2, 52,6, 16, 19 в указанное время от улицы Юбилейной будут ездить по улице 128-й Стрелковой дивизии, улице Вокзальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Движение по Рижскому проспекту от улицы М. Горького до площади Ленина ограничат 9 мая с 22:00 до 23:30. Объезд возможен по улицам М. Горького, Юбилейной, мосту имени 50-летия Октября.

Движение автобусов №№ 3, 4,1 4, 17, 19, 54 пройдет по улицам М. Горького и Юбилейной, мосту имени 50-летия Октября и далее по маршрутам.