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Провалы асфальтобетона заполняют смесью недалеко от Палкино по нацпроекту

На участке дороги Старый Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе идут работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» ремонтирует около 6,8 км трассы между деревней Цыплята и городом Палкино.

Как рассказали Псковской ленте Новостей в пресс-службе областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству, сейчас идет восстановление виражей. Для этого устраняются провалы асфальтобетона: дорожники укладывают картами нижний слой из асфальтобетонной смеси. Кроме того, ведется восстановление укрепленной части обочин. Этот вид работ выполнен на отрезке длиной 4 км по одной стороне дороги.

Ранее на объекте отфрезеровано около 60% изношенного покрытия проезжей части, полностью отремонтировано 4 водопропускных трубы, продолжается замена крайних звеньев на других искусственных сооружениях.

Подрядчику также предстоит расчистить полосу отвода от кустарника и деревьев, выполнить устройство водоотводных канав, планировку откосов и на кюветов, уложить новое асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины, благоустроить автобусные остановки, нанести разметку из термопластика и краски.

Заказчиком ремонта выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Сумма контракта составляет около 98 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета. Исполнение контракта намечено на 16 июля.

Автомобильная дорога Старый Изборск – Палкино – Остров относится к III категории, имеет асфальтобетонное покрытие. Ширина земляного полотна составляет от 12 до 15 метров, ширина проезжей части – 7 м, обочин – от 2,2 до 4,5 м.

Трасса связывает один из древнейших городов России, туристический центр Старый Изборск, и два крупных районных центра Псковской области - Палкино и Остров. В прошлом году завершен капитальный ремонт уникальных цепных мостов. Эта достопримечательность стала еще одной точкой притяжения туристов в Псковской области.