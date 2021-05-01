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Из-за соревнований по велоспорту перекроют дороги в разных районах Псковской области

С мая по сентябрь на территории Великолукского, Новосокольнического, Печорского, Пушкиногорского и Палкинского районов Псковской области планируется проведение соревнований по велосипедному спорту. С целью обеспечения безопасности участников и зрителей мероприятий вводится временное прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

В частности, 10, 11, 12 и 14 мая соревнования пройдут в Пушкиногорском районе.

10 мая с 10:00 до 14:00 будут закрыты для движения участки дорог Пушкинские Горы – Петровское (администрация Пушкиногорского района), Пушкиногорское шоссе (ул. Новоржевская), Пушкинские Горы – Пушкиногорское шоссе км 7+006 (ул. Аэродромная), Новгородка – Пушкинские Горы (км 16+631 – км 23+000), Березовка – Тригорское (км 0+000 - км 0+851), Пушкиногорское шоссе (км 0+000 – км 2+239), Кокорино – Савкина Горка (км 0+000 км 2+560), Пушкинские Горы – Носово (км 0+400 км – км 4+700), Пушкиногорское шоссе (администрация Пушкиногорского района).

11 мая с 10:00 до 14:00 перекроют участок дороги Пушкинские Горы – Бирюли (км 2+079 – км 6+050) и отрезок от дороги Пушкинские Горы - Бирюли км 6+050 до деревни Крылово.

12 мая с 10:00 до 13:00 проезд будет закрыт по участкам дорог Пушкинские Горы – Носово (администрация Пушкиногорского района) (км 0+400 – км 4+700), Кокорино – Савкина Горка (км 0+000 – км 2+560), Пушкиногорское шоссе (км 2+239 – км 6+440), Пушкинские Горы – Носово (администрация Пушкиногорского района).

14 мая с 10:00 до 14:00 прекращается движение транспорта по участкам дорог Пушкинские Горы – Петровское (Администрация Пушкиногорского района), Пушкинские Горы – Носово (км 0+400 – км 4+700), Кокорино – Савкина Горка (км 0+000 – км 2+560), Пушкиногорское шоссе (км 0+000 – км 2+239), Березовка – Тригорское (км 0+000 - км 0+851), Новгородка – Пушкинские Горы (км 16+631 – км 23+000), Пушкинские Горы - Пушкиногорское шоссе км 7+006 (ул. Аэродромная), Пушкиногорское шоссе (ул. Новоржевская), Пушкинские Горы – Петровское (Администрация Пушкиногорского района).

В Великолукском и Новосокольническом районах соревнования по велоспорту пройдут 28 мая и 10 сентября. В эти дни с 9:30 до 15:00 будет закрыт для автотранспорта участок дороги Великие Луки – Новосокольники (км 3+000 - км 20+000).

В Печорском районе перекрывать дороги будут 26, 27 июня и 21 августа с 11:00 до 15:00. Движение временно прекратят по участку дороги от трассы Неелово – Кудина Гора – Печоры км 30+977 до деревни Новый Изборск (км 4+000 – км 12+000).

13 сентября с 11:00 до 15:00 планируется закрыть отрезок дороги Старый Изборск – Палкино – Остров от деревни Старый Изборск в Печорском районе до деревни Шевелево в Палкинском районе.

Временное прекращение движения обеспечивает Псковская областная общественная организация «Федерация велосипедного спорта». Председатель федерации - Карпенков Юрий Павлович, контактный телефон: 8-911-394-16-27.