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Дорогу в Стругокрасненском районе отремонтируют по нацпроекту

Управление автомобильных дорог Псковской области и ООО «ДАФ» заключили трехгодичный контракт на ремонт автомобильной дороги Шимск — Феофилова Пустынь в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Работы проведут в 2021-2023 годах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость ремонта составляет более 209 млн рублей. Средства на эти цели выделены из областного бюджета.

Протяженность дороги Шимск — Феофилова Пустынь составляет 12,162 км. Объект поделен на два участка. На отрезке с 62-го по 69-й км работы должны быть завершены в срок до 15 июля 2022 года, а на участке с 69-го по 74-й км – до 28 июля 2023 года.

Ведомость работ включает расчистку полосы отвода и водоотводных канав, срезку асфальтобетонного покрытия, восстановление укрепленной части обочин и виражей, ремонт водопропускных труб, асфальтобетонного покрытия, пересечений и примыканий, площадок отдыха и стоянок, укрепление обочин, нанесение разметки термопластиком и краской.

Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов составляет на верхний слой покрытия 4 года, обочины, откосы и разметку из термопластика – 2 года.

Автодорога Шимск — Феофилова Пустынь относится к III категории, имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием, ширина земляного полотна составляет от 12 до 15,8 метра, проезжей части – 7 метров, обочин – от 2 до 4,5 метра.

Дорога начинается на границе Псковской и Новгородской областей и связывает две федеральные трассы Р-56 и Р-23. Объект является кратчайшим путем из Пскова в Великий Новгород, его ремонт позволит существенно сократить время в пути между двумя историческими городами.

Отметим, что в Новгородской области благодаря нацпроекту также приводят в нормативное состояние почти 63 км дороги Псков – Великий Новгород — Феофилова Пустынь (от границы с Псковской областью в сторону Великого Новгорода). Работы начались в 2020 году и должны завершиться до конца 2022 года.